"Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки

Велика частина заробітчан не платять податки, зокрема ЄСВ. Щоб почати боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, потрібно розкрити банківську таємницю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

"І ми, і НБУ бачимо цю інформацію: $12 млрд переказів надійшло з-за кордону. З них $2,3 млрд - через системи переказів грошей, тобто точно мали потрапити в декларації. Але потрапило тільки 11 млрд грн - в 30 разів менше від $12 млрд", - заявив Любченко.

"Хоча, коли грянула пандемія, склалася унікальна ситуація. Всі заробітчани приїхали додому. Рідне село, рідна дорога, рідна школа. Тут батьки, діти. Так, вони годують сім'ю, але платять тільки за своє просте відтворення. А розширене? Адже податки і збори - це школи, пенсії, лікарні", - зазначив глава податкової.

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На думку Олексія Любченка, щоб податкова почала боротися з ухиленням від сплати податків з боку українських трудових мігрантів, необхідний контроль банківських рахунків.

"Я категорично за розкриття банківської таємниці. Що це за архаїзм? ... Але ситуація приголомшлива: будь-яка країна світу, будь-який банк за кордоном на наш запит дає будь-яку інформацію щодо руху по рахунках, а Росія не дає. Хоча ризиків я не розумію ... ", - заявив глава податкової.

Нагадаємо, раніше глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що необхідно оподаткувати грошові перекази заробітчан в Україну.