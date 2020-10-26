Платіжні системи "Лео" переказали 262 млн грн нелегальним онлайн-казино, - розслідування Mind

Бенефіціарна власниця платіжних систем Олена Дегрік, яка судиться з Mind, рекламує платіжну систему на своїй сторінці в фейсбуці. За її інформацією вона єдиний розробник одного з платіжних процесингів, який не належить банку і який забезпечує можливість поповнення балансу онлайн-ігор для українських користувачів. Водночас видання Mind зазначає, що таким чином йде поповнення рахунків нелегальних онлайн-казино і букмекерських компаній.

Згідно з фінансовим звітом компанії ТОВ "ФК "Леогеймінг пей", минулого року вона пропустила через себе 262 млн грн грошових переказів на поповнення ігрових рахунків нелегальних онлайн-казино й букмекерських компаній. При цьому компанія каже, що заробляє 1–1,25% від суми кожного платежу, повідомляє Mind.

Про це стало відомо зі спеціального розслідування Mind "Робота на РФ, офшори та "оптова торгівля комп’ютерами": як працюють онлайн-казино в Україні"

"У публічних звітах бачимо список компаній, з якими ТОВ "ФК "Леогеймінг пей" проводить фінансові операції. Серед них – бренди "Київстар", EasyPay, Ibox, за допомогою яких заробляють нелегальні казино.







Хоча… Як показав наш журналістський експеримент, ТОВ "ФК "Леогеймінг пей" також отримує кошти за "поповнення балансу ігрового аккаунта". Тож менеджер ПриватБанку не збрехав, сказавши, що "Леогеймінг" отримала наші кошти за поповнення незаконного онлайн-казино 1xbet", – підсумовується в розслідуванні.

Назва компанії "Леогеймінг" фігурує і в новій рекламі "Космолот" на сайті компанії "Київстар". При чому цього разу мобільний оператор не соромиться рекламувати нелегальний вид діяльності в Україні на своєму сайті.





Реклама незаконного казино "Космолот" на сайті мобільного оператора "Київстар"

Фото із сайту букмекерської контори Leon під час поповнення ігрового рахунку за допомогою мобільного оператора "Київстар"

Виходить, що мобільний оператор потайки співпрацює з нелегальним бізнесом. Ще один яскравий приклад – поповнення ігрового рахунку нелегальної букмекерської контори "Leon" за допомогою мобільного рахунку "Київстар". Наш експеримент довів – мобільний оператор списує кошти з рахунку абонента на користь "Leon".

У матеріалі також зазначається, що рекламу компанії можна зустріти на сторінці Альони Шевцової, яка судиться з Mind. Вона є кінцевим бенефіціарним власником платіжної системи.

"Рекламу leogaming.net ми побачили на фейсбук-сторінці Альони Шевцової (дівоче прізвище – Дегрік) – кінцевого бенефіціарного власника та генерального директора ТОВ "ФК "Леогеймінг пей". Якщо вірити даним Держреєстру юридичних осіб, Альона Шевцова не має жодного відношення до сайту leogaming.net – ця платформа заявляє, що належить компанії ТОВ "Глоріус", власниками якої є іноземні компанії. Структура власності ТОВ "Глоріус" – це класичний клубок офшорних фірм із Белізу, Маршалових та Віргінських островів", – йдеться у розслідуванні.









При цьому автор вияснив, що на сайті Leogaming.net зазначено: "компанія LeoGaming здійснює прийом платежів для поповнення рахунків онлайн-ігор". Та в державному реєстрі профіль діяльності компанії звучить як "надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів"

"Виходить, що Leogaming.net працює на ринку платежів незаконно. При цьому сплачувати ігрові рахунки допомагає і електронний гаманець LeoWallet – агентом із розрахунків якого є ТОВ "ФК "Леогеймінг пей".

Тепер зрозуміло, чому Альона Шевцова публікує на своїй сторінці рекламні буклети сайту Leogaming.net, який офіційно їй не належить", – додає журналіст.

Нагадаємо раніше Mind писав про бізнес-зв’язки фінансових компаній, афілійованих із Шевцовою (Дегрік), та ТОВ "ОМП-2013", яка до 2018 року виступала платіжною організацією платіжної системи Tyme.