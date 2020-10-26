Власну вакцину від коронавірусу Україна може отримати через рік, але вакцинувати людей потрібно раніше, - академік НАНУ Комісаренко

Масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко.

На запитання, чи реально створити українську вакцину вже наступного року, академік відповів:

"Вона реальна, якщо вона продемонструє, що вона працює як вакцина. Річ у тім, що з жодною вакциною заздалегідь не можна передбачити, як вона працюватиме з організмом людини. Її випробовують на тваринах. Але все-таки головні випробування - це клінічні випробування, перша й друга фаза, на здорових людях, щоб побачити, чи вона викликає в них імуновідповідь. А потім, звичайно, на великій кількості людей - різної статі, з різними захворюваннями, різного віку, щоб побачити, чи не викликатиме вона побічних ефектів".

За оцінками Комісаренка, масштабне дослідження вакцини на людях може зайняти близько пів року.

"Перші фази випробування значно швидші. Якщо зараз ми розпочнемо випуск хоча б пробної партії вакцин на наших підприємствах, щоб мати ці вакцини, щоб випробовувати їх, то через рік ми можемо мати нашу вакцину. Але якщо вона з'явиться через рік... Я думаю, вакцина потрібна нам значно раніше", - зазначив він.

Як наголосив академік, "треба думати про те, щоб десь придбати чи отримати вакцину, якою ми можемо проімунізувати наших людей якомога раніше". Він додав, що така вакцина має бути спочатку визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я як ефективна.

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