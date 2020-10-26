Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксовано в Київській області, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що найбільша кількість кримінальних та адміністративних правопорушень під час виборчого процесу зафіксована у Київській області.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ

"Можу сказати, що найбільш така гаряча ситуація була, за моїми оцінками, в Київській області", - сказав Геращенко.

Водночас директор Депаратменту комунікації МВС Артем Шевченко уточнив, що також такими точками є Київ, Одеса і Одеська область.

Як поінформувала поліція Київської області у Фейсбуці, за день виборів біло відкрито 24 справи.

"Упродовж дня волевиявлення та після закриття виборчих дільниць до поліції столичної області надійшло 608 заяв і повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа. За матеріалами перевірки працівники поліції Київської області відкрили 24 кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цих проваджень 6 були відкриті щодо організації підкупу виборців, 11 - за фактом надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців, 5 фактів - щодо незаконного використання виборчого бюлетеня, хуліганство.

Уточнюється, що поліцейські Київщини попередили масову фальсифікацію результатів виборів.

Зокрема, у порядку статті 208 КПКУ було затримано 10 осіб, і з них 4 повідомлено про підозру, а саме: 3 порушникам - за підкуп голосів виборців та ще одному чоловікові, який вчинив хуліганські дії в Ірпені відносно кандидата у місцеві депутати.

Досудові розслідування за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) ККУ були розпочаті у Києво-Святошинському, Обухівському та Бориспільському відділах поліції.

За матеріалами перевірки поліцейські також відкрили кримінальні провадження: 5 фактів - за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі порушення таємниці голосування); за ст. 159 (Порушення таємниці голосування); за ст. 296 (хуліганство ) ККУ.

Щодо адмінпорушень, у поліції столичної області зазначили, що упродовж доби було складено 42 протоколи щодо порушення виборчого права, і всі їх направлять до суду для прийняття рішень.

Читайте також: Вибори до Київської облради: "ЄС" на першому місці з 20%, "Слуга народу" - 16%, "За майбутнє" - 11%, "Батьківщина" - 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%