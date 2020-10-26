Кінотеатри відкрилися в Харкові, який перебуває в "червоній зоні"

У Харкові з 26 жовтня відкрилися кінотеатри, попри те, що місто в "червоній зоні" епіднебезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, відновила роботу зокрема одна з мереж кінотеатрів.

За словами директора кінотеатру Ігоря Максимчука, на денні сеанси прийшли 1-2 особи. Були сеанси і без відвідувачів: "Працюємо з обмеженнями, які були в "помаранчевій зоні". Для продажу доступні 50% місць".

Максимчук зазначив, що перерви в роботі кінотеатру вплинули на зарплату працівників, але штат не скорочували: "Ми змінили графіки роботи, щоб усі були працевлаштовані".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 5 426 осіб. Було госпіталізовано 736 осіб. Зафіксовано 73 летальні випадки. Одужали 1 029 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 348 924 осіб. Всього одужали 142 537, а летальних випадків 6 464. Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (478), Одеській області (348), Житомирській області (345), Львівській області (335) та Чернівецькій області (323).

З 26 жовтня в Україні діє нове епідемічне зонування: в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

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