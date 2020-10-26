Ми відреагували на всі звернення громадян щодо подій у 208-му окрузі, - поліція Чернігівщини
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Поліція Чернігівської області відреагувала на всі повідомлення, що стосуються ходу виборів на окрузі №208. Всього зареєстровано 26 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом", - сказано в повідомленні.
Так, 25 жовтня в 208 окрузі було зареєстровано 3 події, пов'язані з виборчим процесом, зокрема 2 стосувалися відсутності інформаційних матеріалів про кандидатів і 1 - відключення виборчої дільниці від електропостачання.
"Жодних звернень про будь-які факти підкупу виборців у поліцію області в день виборів не надходило", - зазначили в поліції.
Усього за час передвиборчої кампанії в окрузі №208 поліція області відкрила 6 кримінальних проваджень: по 3 за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права (ст.157 КК) і за фактом підкупу виборців (ст.160 КК). Досудові розслідування тривають.
Крім того, складено один адміністративний протокол порушення правил розміщення агітаційних матеріалів (ст.212-14 КУпАП).