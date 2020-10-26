Ми відреагували на всі звернення громадян щодо подій у 208-му окрузі, - поліція Чернігівщини

Поліція Чернігівській області у день виборів, 25 жовтня, зареєструвала на окрузі №208 три події, пов'язані з виборчим процесом, звернень про факти підкупу виборців не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Поліція Чернігівської області відреагувала на всі повідомлення, що стосуються ходу виборів на окрузі №208. Всього зареєстровано 26 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом", - сказано в повідомленні.

Так, 25 жовтня в 208 окрузі було зареєстровано 3 події, пов'язані з виборчим процесом, зокрема 2 стосувалися відсутності інформаційних матеріалів про кандидатів і 1 - відключення виборчої дільниці від електропостачання.

"Жодних звернень про будь-які факти підкупу виборців у поліцію області в день виборів не надходило", - зазначили в поліції.

Усього за час передвиборчої кампанії в окрузі №208 поліція області відкрила 6 кримінальних проваджень: по 3 за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права (ст.157 КК) і за фактом підкупу виборців (ст.160 КК). Досудові розслідування тривають.

Крім того, складено один адміністративний протокол порушення правил розміщення агітаційних матеріалів (ст.212-14 КУпАП).

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