Партія "Голос" проходить у дві міськради на Донеччині

Кандидати від партії "Голос" входять до міської ради в Донецькій області. Зокрема, партія матиме депутатів у містах Дружківка і Новогродівка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт партії.

"Я дуже радий, що вдалося не просто взяти участь, а й показати результат. Це дві міські громади, які зараз мають відчути на собі всю повноту децентралізації. Я переконаний, що з фракціями "Голосу" в цих радах рішення будуть ефективними і якісними. Ми не дамо дерибанити на користь місцевих "рішал" ті ресурси, які є в громади.

Коли я приїжджав у Дружківку, то бачив неймовірну команду людей, які хочуть змінювати своє місто. І ми, народні депутати "Голосу", будемо ефективно працювати з нашими командами в Дружківській і Новогродівській громадах. Все тільки починається!", - заявив народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський.

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