Дегрік-Шевцова хоче відсудити у ЗМІ 1 млн грн, а гроші передати фонду Tabletochki

Голова фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Альона Дегрік-Шевцова подала в суд на інтернет-видання mind.ua, видавцем якого є ТОВ "Ф'ючер Медіа".

Як передає Цензор.НЕТ, у позовній заяві, яка потрапила в руки редакції ua.news, фігурує нещодавня публікація mind.ua, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію позивача.

У своєму матеріалі mind.ua зробили низку заяв, що стосуються діяльності Олени Шевцової та ФК Леогеймінг Пей, співвласником якої вона є. Зокрема, в позові вимагають притягнути до кримінальної відповідальності журналістку Любов Величко та витребувати з самого видання 1 млн грн.

Нагадаємо, в липні 2020 року Альона Дегрік-Шевцова вже виграла суд про захист честі та ділової репутації проти сайту mind.ua. Суд зобов’язав ТОВ "Фьючер Медіа" протягом 5 днів вилучити з сайту інформацію з двох публікацій на сайте mind.ua, яка плямує честь і ділову репутацію позивача. Таким чином, це вже не перший випадок, коли інтернет-видання займається публікацією неправдивих даних про конкретну людину без підстав і доказової бази.

Альона Дегрік Шевцова повідомила, що після перемоги в суді обіцяє передати 1 млн грн благодійному фонду Tabletochki.

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