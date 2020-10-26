Упродовж 26 жовтня силовики Білорусі затримали 235 осіб, - правозахисники
У списку "Весни" 235 прізвищ. Найбільше затримань, за даними правозахисників, проводилося в Мінську. Також вони відбулись у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У Білорусі вже третій місяць тривають масові протести незгодних із підсумками президентських виборів, які відбулися 9 серпня.
Протестувальники вимагають відставки чинного президента республіки Олександра Лукашенка (Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом), звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.
Раніше екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська виступила з "ультиматумом", в якому містився заклик до загальнонаціонального страйку з 26 жовтня в разі відмови Лукашенка виконати вимоги протестувальників.
Уранці в понеділок білоруські телеграм-канали та ЗМІ почали повідомляти про збори робітників і можливі страйки на низці великих білоруських підприємств.
Приходили також повідомлення про "сидячі" страйки в низці білоруських вишів. Студенти деяких вишів вийшли також невеликими колонами на вулиці Мінська. За повідомленнями очевидців, на студентських акціях відбулися затримання.
Уже понад 10 людей затримані в центрі Мінська, де ввечері в понеділок проходить несанкціонована "загальнонаціональна акція на підтримку страйків".