Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба

Україна заборонила в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії. "Наші партнери будуть найближчим часом детально поінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, у цій ситуації не може бути різних прочитань, це було конкретне втручання у внутрішні справи України.

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"Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги (глави МЗС Угорщини - ред.) Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь", - резюмував глава МЗС України.

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Нагадуємо, 25 жовтня, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах КМКС "Партія угорців України", а також чинного міського голову Берегово Золтана Баб'яка. Раніше агітацією за КМКС на Закарпатті займався держсекретар Угорщини Потапі.

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