Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП.
Як зазначає видання, Богунський районний суд Житомира своєю ухвалою від 1 жовтня 2020 року звільнив засудженого Ганиша від відбування покарання. Згідно з текстом ухвали, адвокат Ганиша просив звільнити його через виявлення тяжкої хвороби серця, необхідності оперативного втручання і постійного нагляду.
Ганиш відбуває покарання у Житомирській виправній колонії. Довідку про його хворобу суду надала лікарсько-консультативна комісія КП "Лікарня № 2".
У рішенні суду зазначається: "З урахуванням безпосередньо досліджених належних та допустимих доказів, судом встановлено, що (Ганиш) хворіє на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання згідно п.1 розділу УІІІ Переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.
З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню".
Співрозмовник УП зазначив: "Суд виніс рішення незаконно посилаючись тільки на довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а такий висновок повинна видавати спеціальна комісія.
Житомирська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу на таку ухвалу суду".
Як повідомлялося, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму". Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.
Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.
Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.