Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков

Вперше за шість років війни на Донбасі внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що всі, хто має право голосувати, повинні мати можливість його реалізувати, якщо це не наражає на ризики. Мене дуже засмучує той факт, що хтось був обмежений у своєму праві проголосувати. І я хотів би все-таки з позитивом дивитися на ситуацію: вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше цього права у них не було. На місцевих виборах 2015 року у них не було можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і зможуть голосувати в Горлівці, Донецьку тощо", - сказав чиновник.

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Резніков також зазначив, що 1,5 млн українців сьогодні вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони зареєстровані у відповідному реєстрі, але, за деякими даними, постійно проживають на підконтрольній території України 1 мільйон осіб.

"500 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, насправді, проживають на сьогодні на тимчасово окупованих територіях. І залежно від обмежень, які є на КПВВ, вони не перетинають (лінії розмежування - ред.). І вони зареєстровані у всій території України, вони не зареєстровані на території Донецької або Луганської областей. Вони зареєстровані і в Києві, і в Харкові, повернулися на тимчасово окуповані території і залишилися там на період карантинних обмежень", - зазначив міністр.