Новини • Місцеві вибори-2020

Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними

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Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними
Низька явка на місцевих виборах 25 жовтня - загрозлива тенденція. Це свідчить про те, що люди не до кінця розуміють значення органів місцевого самоврядування.

Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про загальні тенденції, то першою загрозливою тенденцією я вважаю низьку явку. Звичайно, багато хто не прийшли, побоюючись COVID-19. Але настільки низька явка свідчить про те, що люди ще не до кінця оцінили значення органів місцевого самоврядування. Тобто люди активніше йдуть на загальнонаціональні вибори, ніж на місцеві. І звичайно, низька явка трохи спотворює волевиявлення громад і точно робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними", - вважає нардеп.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Зєбіли! Ви вже поставили на аватарку цифру 8? Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 5276 Не стісняйтесь!

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  • Maksim Perepelitca
    Уласєнко знайшов нарешті винного в програші , це низька явка та іван суліма Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными - Цензор.НЕТ 6736 ,, який погано агітував на ЦН .
  • Привет
    Это он так говорит потому что партия матькивщина на этих выборах в глубоком пролете....имела бы результат пел бы по другому...это же йулек...
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