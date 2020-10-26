Нардеп "Батьківщини" Власенко про вибори: Низька явка спотворює волевиявлення і робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними

Низька явка на місцевих виборах 25 жовтня - загрозлива тенденція. Це свідчить про те, що люди не до кінця розуміють значення органів місцевого самоврядування.

Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про загальні тенденції, то першою загрозливою тенденцією я вважаю низьку явку. Звичайно, багато хто не прийшли, побоюючись COVID-19. Але настільки низька явка свідчить про те, що люди ще не до кінця оцінили значення органів місцевого самоврядування. Тобто люди активніше йдуть на загальнонаціональні вибори, ніж на місцеві. І звичайно, низька явка трохи спотворює волевиявлення громад і точно робить органи місцевого самоврядування не до кінця легітимними", - вважає нардеп.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?