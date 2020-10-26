Вашингтон готовий до співпраці над створенням Кримської платформи, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

Сполучені Штати Америки готові до співпраці над створенням ініційованої Україною Кримської платформи, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першою заступницею міністра Еміне Джапаровою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Еміне Джапарова висловила вдячність США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконної окупації Криму. У цьому зв’язку вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони основних елементів та субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму", - говориться в оприлюдненому в понеділок увечері повідомленні.

У свою чергу Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною – Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати.

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Джапарова також висловила вдячність за послідовну підтримку України з боку США в рамках міжнародних організацій, а також наголосила на важливості ухвалення оновлених та суттєво посилених резолюцій "Проблема мілітаризація Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" та "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", які найближчим часом будуть винесені Україною на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.