Венедіктова провела нараду з керівництвом САП і НАБУ з приводу справ топкорупціонерів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.

У ході зустрічі генпрокурор заслухала поточний стан справ та акцентувала увагу на необхідності активізації роботи щодо притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів, як цього вимагає суспільство.

Артем Ситник зауважив, що робота органів пожвавилася, оскільки цього року Вищий антикорупційний суд України почав ухвалювати перші рішення і на сьогодні вже є 10 вироків з реальним позбавленням волі, серед яких судді, працівники прокуратури та СБУ.

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"Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи - НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість", – наголосила Ірина Венедіктова.

Генпрокурор також вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних провадженнях збитків.

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