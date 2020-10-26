Гроші на "опитування Зеленського" витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як референдум, - Власенко

Акція "5 запитань від президента" не має ніякого сенсу, оскільки проводилася не на всіх дільницях, одні і ті ж люди голосували по декілька разів, брали участь іноземці.

Про це заявив народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі Цензор.НЕТ.

"Мене вразило опитування від президента. Я все-таки вважаю, що президент не може займатися неконституційними речами (а опитування - це точно неконституційна річ). Тим більше, що ця акція не має ніякого сенсу, адже, як ми бачили в численних відео, одні і ті ж люди голосували по 10-15 разів; у голосуванні брали участь іноземці; ще й опитування, за даними "Опори", проводилося тільки на 55% дільниць. Разом все це свідчить про те, що це не просто даремно витрачені гроші - їх витратили для дискредитації таких інститутів народовладдя як загальнонаціональне опитування або референдум", - вважає нардеп.

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