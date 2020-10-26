"Європейська Солідарність" випереджає "Слугу народу" на виборах до міськради Харкова, - Фріз

Партія "Європейська Солідарність" на виборах до Харківської міської ради випереджає партію "Слуга народу".

Про це з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів повідомила народна депутатка, керівниця Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" - єдина з демократичних всеукраїнських опозиційних партій у Харкові, яка за паралельним підрахунком голосів випередила партію Зе-влади і посідає третє місце", - зазначила Фріз.

За підрахунками партійного штабу, "Європейська Солідарність" отримала в Харкові 9,36% підтримки виборців, "Слуга народу" - 8,85%.

"Дякую нашим виборцям за свідомий вибір і наданий нам кредит довіри. Ми вас не підведемо", - написала Фріз.

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