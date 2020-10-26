Новини • Місцеві вибори-2020

Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%

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Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

Про це повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці.

На другому місці колишній глава КМДА (2010-2013гг.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися таким чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

Дивіться також: Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера. ВIДЕО

Попередні результати виборів до міськради Києва:

  • "Удар" і "Європейська солідарність" - по 20%;
  • "Єдність" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батьківщина" - 7.4%;
  • "Слуга народу" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.
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Топ коментарі

  • Viktor Kulyk
    Норм.
    Очень приятен позорный пролет мери-впоппингс.
    Зеленых пид...ов - на свалку истории.
  • Шрек Баблокат
    говорят, Верещук сейчас летает над Киевом, а Пальчевский на Крещатике принимает анализы у населения..
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6% - Цензор.НЕТ 2293
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