Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
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Мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.
Про це повідомила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці.
На другому місці колишній глава КМДА (2010-2013гг.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися таким чином: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.
Попередні результати виборів до міськради Києва:
- "Удар" і "Європейська солідарність" - по 20%;
- "Єдність" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батьківщина" - 7.4%;
- "Слуга народу" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.