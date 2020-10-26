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Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков

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Відмова від Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн, - Резніков
Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, перший заступник голови делегації України в ТКГ наголошує, що вихід України з Мінських угод в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн.

"Відмовляти від "Мінська" в односторонньому порядку - це самогубство, цього робити не можна. Тому що це політично-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. І на сьогодні лідери "нормандського формату" зустрілися 9 грудня рік тому в Парижі, і домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може "жити", - сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніков зазначив, що якщо у Російської Федерації буде політична воля піти з Донбасу, то Мінські угоди можна виконати.

"А немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо", - зазначив він.

Резніков вважає, що Росія буде готова переглянути пункти Мінських угод, коли буде розуміти, що "ситуація змінилася, позиція і Німеччини, і Франції, і США, і Великої Британії на боці України є для них настільки очевидною, що їм просто невигідна ця війна".

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"Сьогодні вони (РФ - ред.) продовжують плекати надію, що вони звинуватять Україну нібито в порушенні Мінських угод, і нібито через це європейські країни, які не хотіли б воювати, а хотіли б торгувати, почали б руйнувати консенсус європейської спільноти, і можливо знімуть режим санкцій, - зазначив він.

Резніков додав, що в РФ також сподіваються, що після виборів у США, можливо, щось зміниться стосовно України і Росії, і більше буде симпатій до Російської Федерації. "Я думаю, що тут вони глибоко помиляються. Є така філософія "глибинної держави" в США - я впевнений, що нічого поганого не станеться", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Так Порох уже не мародер, а Минск это правильно ?
  • Trot91
    На передаче Бесмертный Роман сказал, что все эти резолюции ООН до лампочки.
    На Израиль было подготовлено и сообщено 50 резолюций, а Израиль посылал ООН на **й.
    И где был бы сейчас Израиль, если бы слушал гневные резолюции ООН.
    Бесмертный Р. сказал, что то что ООН в резолюции сообщает о обязательном выполнении минских протоколов (подписаных-зафиксированных какими то бывшими начальниками в виде Кучмы и т.д), это туалетная бумага.!!!!!!!
  • Ежык Увы
    А вам баранам ещё осенью 14-го года объясняли что это за развод минские дупосоглашения... а вы что тогда петика благотворили за содеянное, что сейчас продолжаете..воистину загипнотизированные..
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