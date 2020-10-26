Новини • Місцеві вибори-2020

Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар

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Перемога "ЄС" у Києві і Київській області розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт, - Сюмар
"Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київської міської ради. І це очевидний успіх.

Таку думку висловила головний політтехнолог центрального виборчого штабу "Європейської Солідарності", народна депутатка Вікторія Сюмар у коментарі Цензор.НЕТ.

"Вважаю феноменальним наш результат по Києву. Ми вийшли до другого туру в трьох обласних центрах - але це було очікувано. Ми, звичайно, могли б поборотися і за більше, у нас буде достатньо пристойний результат на рівні територіальних громад ... До речі, в Київській області ми теж зайняли перше місце, вигравши й у "Слуги народу", й у "Батьківщини", й у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). І ця перемога "ЄС" в серці країни, в Києві та Київській області, розбиває в пух і прах тезу "слуг" про те, що "Європейська Солідарність" - регіональний проєкт. Все виявилося якраз навпаки: європейська ідея України об'єднує!", - підкреслює Сюмар.

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Вона нагадала, що "Європейська Солідарність" зайшла в усі міськради обласних центрів України і в усі обласні ради. "Ми дійсно єдина політична сила, яка змогла це зробити: "Слуги" не зайшли в ради частини міст Західної України, а ОПЗЖ не зайшла в частині областей - причому навіть у центрі, а не тільки на заході", - повідомила нардепка.

Читайте всі коментарі нардепів за підсумками місцевих виборів у матеріалі: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами


    Alex Petrov

    Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
    Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
    А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

    Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
  • Майкл Дорси
    Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
  • IN UA 7395a7cc
    Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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