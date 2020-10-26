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У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки

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У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я, 12-річний хлопчик залишився без руки
У Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я, 12-річна дитина залишилася без руки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держагентства розвитку туризму України.

"У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - говориться в повідомленні.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих.

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Зазначається, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.

У Єгипті від нападу акули постраждала українська сімя, 12-річний хлопчик залишився без руки 01

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
  • Гыг с Вами
    вучить англійську...а не расєйську...

    В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
  • Меркава
    У дітей канікули другий тиждень.
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