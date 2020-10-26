У роботі ДБР є недоліки. Є два місяці на їх усунення, - Венедіктова

В Офісі генерального прокурора відбулася спільна нарада керівництва Офісу та ДБР. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухала в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова та його заступників щодо результатів роботи за 9 місяців 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні наголошується: "Учасники наради окремо зупинились на підсумках діяльності правоохоронних органів в сфері боротьби з корупційними правопорушеннями та обговорили стан досудового розслідування у кримінальних провадження цієї категорії.

Генеральний прокурор наголосила, що існує ряд недоліків у роботі бюро, серед яких низька кількість проваджень переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, які завдані кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей.

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"Стосовно вашої підслідності, ви мусите проводити системну роботу з викриття злочинних схем, де є правоохоронці, які "кришують" цілі галузі. Потрібно блокувати корупційні вертикалі знизу до верху. Це системні болі і хвороби держави. Треба працювати і давати реалізації. Кожного дня ви отримуєте зарплату не заради процесу, а заради результату. Також повинно бути реальне відшкодування встановлених збитків. Ви той орган, який має системно і методично займатися всім цим", - констатувала Ірина Венедіктова.

Генеральний прокурор поставила перед Державним бюро розслідувань завдання - за два місяці скорегувати роботу на вказаних напрямах і усунути виявлені недоліки.

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