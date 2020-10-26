Новини • Місцеві вибори-2020

У "Голосу" буде 9 місць у Київраді по Голосіївському району, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок

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Триває підрахунок голосів на виборах мера Києва і депутатів Київської міськради. Точні результати будуть відомі не раніше 27 жовтня.

Про це нагадав у Facebook фінансист Тарас Козак, який балотувався від "Голосу" до Київради, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, "паралельні підрахунки голосів і звірка більше 70% протоколів на ТВК Голосіївського району дозволяють зробити кілька висновків з імовірністю більше 99%":

1.У "Голосу" буде 9 місць у Київській міській раді.

2.Високу впізнаваність і розташування киян до Сергія Притули не вдалося перетворити в його перемогу на виборах мера столиці.

"Уже в першому турі вибори виграє Віталій Кличко. Причина, на мій погляд, полягає в нинішній недовірі виборців до вихідців із креативної індустрії. Знижений рейтинг Володимира Зеленського і другий вихід з парламенту Святослава Вакарчука зневірили громадян у здатності людей зі сцени перетворюватися на важливих політиків", - вважає фінансист.

3.Сам Козак обраний депутатом Київської міської ради як перший номер списку "Голосу" у Голосіївському районі.

"Точна кількість відданих за мене голосів поки невідома, однак я щиро вдячний кожному", - зазначив він і додав список подяк.

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У Голосу буде 9 місць у Київраді по Голосіївському району, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок 01

Топ коментарі

  • Olia Prokofieva
    Очень жаль, Притула не чета Зеленскому. Волонтер для армии с первых дней войны. Под его патронатом как минимум одна воинская бригада, которой он помогает военным оборудованием, и сбором денежных средств!
  • FD FD
    Удачи незашкваренной партии. Главное не зашквартесь, как остальные☝
  • Tierre
    А откуда ты это знаешь?
    Почему он должен быть худшим мером, чем боксер? (Я не считаю Кличко плохим мером, кстати).
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