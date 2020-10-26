У "Голосу" буде 9 місць у Київраді по Голосіївському району, очолить список фінансист Козак, - паралельний підрахунок
Про це нагадав у Facebook фінансист Тарас Козак, який балотувався від "Голосу" до Київради, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, "паралельні підрахунки голосів і звірка більше 70% протоколів на ТВК Голосіївського району дозволяють зробити кілька висновків з імовірністю більше 99%":
1.У "Голосу" буде 9 місць у Київській міській раді.
2.Високу впізнаваність і розташування киян до Сергія Притули не вдалося перетворити в його перемогу на виборах мера столиці.
"Уже в першому турі вибори виграє Віталій Кличко. Причина, на мій погляд, полягає в нинішній недовірі виборців до вихідців із креативної індустрії. Знижений рейтинг Володимира Зеленського і другий вихід з парламенту Святослава Вакарчука зневірили громадян у здатності людей зі сцени перетворюватися на важливих політиків", - вважає фінансист.
3.Сам Козак обраний депутатом Київської міської ради як перший номер списку "Голосу" у Голосіївському районі.
"Точна кількість відданих за мене голосів поки невідома, однак я щиро вдячний кожному", - зазначив він і додав список подяк.