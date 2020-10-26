У день виборів із виборчих дільниць було госпіталізовано 50 осіб, 1 людина померла, - МОЗ

У день виборів із виборчих дільниць бригади швидкої допомоги госпіталізували 50 осіб.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чиновник зазначив, що грубих порушень під час роботи дільниць не було, хоча не скрізь дотримувалися всіх запропонованих санітарних заходів. Головним порушенням було незастосування прозорих щитків членами виборчкомів і скупчення людей на дільницях.

"Зараз ми можемо констатувати, що в принципі вибори не повинні привести до спалаху захворюваності на коронавірус", - зазначив Ляшко.

Також головний санлікар зазначив, що в день виборів із виборчих дільниць було госпіталізовано 50 осіб.

"За неділю у нас було 250 викликів швидкої допомоги на дільниці, 50 осіб госпіталізовано і стався один летальний випадок. Раптово зупинилося серце і це сталося до приїзду медиків", - розповів Ляшко.

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