МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень
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Міністерство освіти і науки планує до липня 2021 поступово збільшувати зарплату вчителям - до 7000 гривень.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"У закладах професійної та професійної передвищої освіти у викладачів вищої категорії в січні 2020 року був однаковий посадовий оклад в розмірі 5087 грн, у вересні цього року - 5385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6461 грн, в липні - 7001 грн", - сказано в повідомленні.
У МОН також зазначають, що посадовий оклад керівника установи до липня наступного року зросте до 8679 грн.
Як зазначають у відомстві, в 2021 році зарплата працівників освіти загалом збільшиться на 30%.