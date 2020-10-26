У п'яти регіонах України не встигають оперативно перевіряти всі тести на COVID-19, - головний санлікар Ляшко

В Україні п'ять регіонів не встигають перевіряти тести на коронавірус день у день. 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, найбільша кількість залишків тестів на COVID-19 залишається після робочого дня в Харкові, Києві, Сумах, у Донецькій і Одеській областях.

"Ці п'ять регіонів формують кількість залишків, і саме на ці області спрямована наша пріоритизація вдосконалення лабораторної мережі, щоб зменшити залишки тестів", - пояснив Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що уряд виділив 100 млн гривень, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями. При цьому Ляшко додав, що залишки тестів на коронавірус, які залишаються в державних лабораторіях, планують передавати в приватні.

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