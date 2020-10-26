Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського

Партія "Демократична сокира" розпустила міську організацію в Броварах Київської області через те, що один із кандидатів є керівником фірми, яка брала участь у проведенні "опитування Зеленського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці партії.

У повідомленні зазначається: "Ми отримали інформацію, що один із кандидатів від нашої партії в Броварську міську раду є директором фірми, яка отримала замовлення на проведення злочинного "опитування Зеленського".

Кандидат уклав цю угоду вже після свого висунення від "Демократичної Сокири" і не повідомив своє керівництво про укладення договору з партією "Слуга народу", чим порушив усі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії впродовж останнього року і найголовніше - нашу репутацію.

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З цього моменту організація партії в Броварах вважається ліквідованою. Ми розпускаємо Броварську організацію у повному складі. Керівництво осередку у Броварах, що дозволило цьому кандидату балотуватися, відстороняється від посад.

Проводиться службове розслідування ".

Пізніше глава партії "Демсокира" Юрій Гудименко від імені Партії, підкреслив: "Відповідно до внутрішніх документів партії, перший голова організації призначається і знімається вищими керівними органами партії до кінця його повноважень строком на рік. Після чого в місцевій організації партії проводяться вибори. Голову Броварського осередку було не обрано, а призначено, і ми маємо право зняти його рішенням із центру без голосування в додатку".