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10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

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10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков
Українська влада планує 10 листопада відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Золотому і Щасті Луганської області.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи", - заявив міністр.

За словами Рєзнікова, в рамках ТКГ також було укладено попередню угоду про нові локації для розмінування, а також визначено чотири локації, де може відбутися розведення військ.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
  • Стрелок
    ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
  • Игорь Монахов
    Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
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