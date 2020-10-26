10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

Українська влада планує 10 листопада відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Золотому і Щасті Луганської області.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я персонально за це відповідаю, за підготовку українською стороною на підконтрольній уряду території двох хабів, і я сподіваюся, що окупаційні режими з того боку також завершать свої інфраструктурні роботи", - заявив міністр.

За словами Рєзнікова, в рамках ТКГ також було укладено попередню угоду про нові локації для розмінування, а також визначено чотири локації, де може відбутися розведення військ.

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