У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 11,6 млрд грн, - Мінфін

Від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 4 847 позик на загальну суму 11,571 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.

З них 8,460 млрд гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,260 млрд підприємці отримали на капітальні інвестиції і 852 млн гривень як антикризові кредити під 3%.

За останній тиждень уповноважені банки видали 270 кредитів на загальну суму 756 млн гривень.

68,8% (520 млн гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод становлять угоди з рефінансування раніше виданих кредитів. 14% (105 млн гривень) - це інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% становлять 17,2% (131 млн гривень).

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Нагадуємо, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

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У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.