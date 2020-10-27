Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела повідомляють "УП" та "РБК-Україна".
Так, 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.
У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.
У цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.
Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.
Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.
Також ухвалу мають направити до Кабінету Міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони ухвалили рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника НАБУ.
Як пише УП, в Антикорупційному бюро рішення ще не бачили.
Як свідчать дані судового реєстру, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.
У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.
У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.