Окружний адмінсуд Києва доручив Мін'юсту викреслити з держреєстру інформацію про главу НАБУ Ситника, відповідно до визначення КС, - ЗМІ

Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Зробити це він зобов'язав Мін'юст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела повідомляють "УП" та "РБК-Україна".

Так, 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.

У цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Також читайте: Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Також ухвалу мають направити до Кабінету Міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони ухвалили рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника НАБУ.

Як пише УП, в Антикорупційному бюро рішення ще не бачили.

Як свідчать дані судового реєстру, наприкінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.

У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про ліквідацію ОАСК набрала на сайті президента 25 тис. підписів