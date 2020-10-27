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На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК

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На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК
У результаті обробки 77,3% бюлетенів на 208-му окрузі в Чернігівській області, де триває боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Дмитра Гунька на 366 голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані офіційного сайту ЦВК.

Наразі Гунька підтримали 14 945 жителів округу, а Ляшка - 14 579.

Меншу підтримку отримала самовисуванка Людмила Давиденко. За неї проголосували 12 254 виборці, що становить трохи більше 27%.

Зазначимо, що в бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і у "слуги" - Гунько. На двох вони набрали майже 2 тисячі голосів.

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На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від слуги народу Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК 01

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Топ коментарі

  • Vedana
    Хай пройде Ляшко.
    Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
    І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
  • Gar
    Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
  • Elvic Vic
    Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
    For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
    Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
    Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

    Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
    Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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