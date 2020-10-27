На довиборах у ВР у 208-му окрузі Ляшко відстає від "слуги народу" Гунька на 400 голосів після підрахунку 77% бюлетенів, - ЦВК

У результаті обробки 77,3% бюлетенів на 208-му окрузі в Чернігівській області, де триває боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Дмитра Гунька на 366 голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані офіційного сайту ЦВК.

Наразі Гунька підтримали 14 945 жителів округу, а Ляшка - 14 579.

Меншу підтримку отримала самовисуванка Людмила Давиденко. За неї проголосували 12 254 виборці, що становить трохи більше 27%.

Зазначимо, що в бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і у "слуги" - Гунько. На двох вони набрали майже 2 тисячі голосів.

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