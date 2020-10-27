"Сила солідарності злякала режим", - Тіхановська про репресії білоруських силовиків проти учасників маршу 26 жовтня

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська звернулася до людей, які підтримали страйк у країні, і заявила, що Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, відповів репресіями.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Тіхановської опубліковано в її Telegram

Тіхановська заявила: "Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. Вас уже намагаються давити і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити за ваш рахунок.

Але сьогодні нам усе вдалося, бо кожен з вас проявив героїзм заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла запрацювати ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був тільки початок".

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