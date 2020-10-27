Новини • Місцеві вибори-2020

Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити висновки, - Корнієнко про результати СН на місцевих виборах

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Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити висновки, - Корнієнко про результати СН на місцевих виборах
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, коли політична сила, яку він представляє, зробить висновки за результатами місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова"

"Висновки робитимемо, коли будуть реальні результати зі штампом територіальних виборчих комісій, коли будуть оголошені склади рад, коли відбудуться навіть перші сесії. Я думаю, що тоді ми перейдемо до такої партійної роботи, проведемо партійні збори або конференції, на яких партійний актив висловить своє ставлення до тих результатів, які отримані в тій чи іншій області. Так само працюватимемо з депутатами фракції", - розповів політик.

Також читайте: Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко

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Топ коментарі

  • Myko
    Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7320
  • Назар Проскуряков
    Сушите сухари, зебили.
  • GM Harvester
    Начинайте искать работу. Украинцам ваши услуги не нужны.
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