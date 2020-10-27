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23-25 ​​жовтня на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів, - ОБСЄ

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23-25 ​​жовтня на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів, - ОБСЄ
СММ ОБСЄ зафіксувала в період із вечора 23 до вечора 25 жовтня 48 обстрілів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 255/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2020 року.

"У період з вечора 23 до вечора 25 жовтня в Донецькій області Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких трапилася в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У період із вечора 23 до вечора 25 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню.

Нагадується, що протягом попереднього звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

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Топ коментарі

  • Гоша Печерский
    Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
  • Яр Холодний
    На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
  • ALEX 13 fb91baed
    Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
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