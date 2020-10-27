Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкине. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем.
"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
"Українські воїни пильності не втрачають і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.