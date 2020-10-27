Росія не бачить потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах щодо України, - Лавров

Глава МЗС РФ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не бачить необхідності в додаткових зовнішніх ініціативах для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

В інтерв'ю одній із газет, опублікованому на сайті МЗС РФ у вівторок, 27 жовтня, Лаврова попросили прокоментувати ініціативу прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича про можливість застосування хорватського досвіду мирної реінтеграції Дунайського регіону як моделі реінтеграції Донбасу в Україну.

"Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання - погоджений у лютому 2015 року мінський "Комплекс заходів". Цей документ був схвалений резолюцією 2202 Ради Безпеки ООН і, таким чином, став частиною міжнародного права", - заявив Лавров.

Також глава зовнішньополітичного відомства РФ зазначив, що на сьогодні "просто необхідно" виконати в повному обсязі домовленості двох країн, які були досягнуті в ході "багатогодинного дипломатичного марафону", який відбувся понад п'ять років тому.

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"Потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо", - наголосив Лавров.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "мінський процес" щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібно зробити "трохи більш гнучким".