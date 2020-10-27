Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв

Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 411 373 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5110 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 43 777 188 випадків інфікування, з них 411 373 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 164 516 осіб, з них 5110 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 22-ге місце світового рейтингу і, як і раніше, розташовується на 7-му в Європі.