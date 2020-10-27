Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі

На Заході взяли за правило розмовляти з Росією з позиції презумпції її винуватості у всьому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи рішення ЄС запровадити санкції щодо російських громадян у зв'язку з отруєнням політика Олексія Навального, а також заяви про втручання в американські вибори та організацію кібератак.

"Все це сумно і наочно ілюструє нездатність Євросоюзу адекватно оцінити те, що відбувається у світі, прагнення ставити себе поза законом. Антиросійські випади західних колег, які вкрай забули, що таке дипломатія, і опустилися до рівня банального хамства, ми без належної реакції не залишаємо", - сказав він.

Глава МЗС РФ нагадав, що ЄС не надав жодних доказів після звинувачення Росії в отруєнні опозиціонера. "Жодних фактів і доказів ніхто не надав. Усе традиційно залишається на рівні інсинуацій у форматі highly likely, претензії висуваються на підставі сфабрикованих звинувачень і всупереч елементарній логіці. Без будь-якої реакції залишаються наші пропозиції організувати професійний діалог з усіх питань, що викликають занепокоєння", - додав Лавров. Поки всі чотири запити РФ на надання правової допомоги в розслідуванні ситуації з політиком, спрямовані в ФРН, залишаються без відповіді.

На думку міністра, мета санкцій - стримати розвиток Росії.

"Доводиться констатувати, що останнім часом Вашингтон і низка ЄСівських столиць подвоюють зусилля щодо стримування розвитку Росії, прагнуть покарати нас за незалежну зовнішню політику, за послідовне відстоювання національних інтересів. Для виправдання своїх дій, запровадження нових антиросійських санкцій вкидають різні звинувачення та інсинуації, зокрема згадані", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.