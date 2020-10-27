У разі переобрання Трампа президентом США можуть вийти з НАТО, - Болтон

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що в разі переобрання президентом Дональда Трампа на другий термін США можуть вийти з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

За його словами, якщо Трамп переможе на виборах, "політичні обмеження для нього здебільшого спадуть".

"Думаю, на другому терміні це можливо. Думаю, це буде дуже великою помилкою для Сполучених Штатів. Але багато рішень Трампа щодо питань внутрішньої безпеки не ґрунтуються на критеріях конкретних варіантів політики, з яких він вибирає. Вони ґрунтуються на його особистих судженнях про те, до яких результатів для внутрішньої політики призведе те чи інше рішення", - сказав Джон Болтон.

Також Болтон зазначив, що вважає, що без США альянс існувати не зможе: "Я думаю, це буде помилка, дуже велика помилка для Заходу в цілому. Так що фактичний розвал НАТО, про який зараз ми, очевидно, можемо говорити тільки гіпотетично, - але якщо він трапиться, це створить набагато більш хаотичний світ, ніж ми маємо сьогодні".

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Нагадаємо, Джон Болтон обіймав посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Його звільнили через розбіжності з президентом.

Книгу Болтона "Кімната, де все сталося: мемуари про Білий дім", в якій він жорстко критикував президента, намагався заборонити Мін'юст США. У ній він, зокрема, писав про те, що Дональд Трамп хотів вийти з НАТО через позицію країн Альянсу щодо "Північного потоку-2".