Новини • Місцеві вибори-2020

Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

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Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко
Після результатів місцевих виборів у фракції "Слуга народу" зроблять висновки. Однак передумов для переформатування коаліції поки в партії не бачать.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, буде зроблено аналіз роботи обласних організацій, штабів.

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"Коли вляжеться ситуація з коронавірусом, можливо, ми проведемо з'їзд партії, щоб ці рішення імплементувати", - сказав Корнієнко.

Він каже, що наразі не посилюються якісь відцентрові процеси у фракції.

"Я не бачу передумов для переформатування коаліції і подібних процесів у парламенті", - сказав Корнієнко.

Підстав для дострокового розпуску ВР, глава президентської політсили також не бачить.

Топ коментарі

  • aleks kyb
    Янукович тоже не видел предпосылок бежать в Ростов.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ой не прав Корнієнко, бо ми пам*ятаємо, як криворізький Вован зайшовши в Раду сказав: "Я вас розпускаю" і пояснив, що довіра людей кількості депутатів віт тих патрій, що там не відповідає дійсності. То ж там сьогодні має бути максимум 12-15 депутітатів від "зеленої чуми". Чи я щось пропустив?
  • 5 копійок
    Секта Недоумків живе в своєму квартальному світі.
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