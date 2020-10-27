За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків

В Україні станом на ранок вівторка, 27 жовтня, зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 6677 осіб. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. Одужали 2799 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа. Всього одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6590", - розповів Степанов.

Читайте також: Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (556), Києві (525), Львівській області (478), Одеській області (461) та Чернівецькій області (389, з них у Чернівцях 236 нових випадків).