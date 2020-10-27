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За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків

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За добу від COVID-19 померли 126 осіб, 2799 - одужали, виявлено 6677 нових випадків
В Україні станом на ранок вівторка, 27 жовтня, зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 6677 осіб. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. Одужали 2799 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа. Всього одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6590", - розповів Степанов.

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За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (556), Києві (525), Львівській області (478), Одеській області (461) та Чернівецькій області (389, з них у Чернівцях 236 нових випадків).

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Топ коментарі

  • Маша Машева
    6 590 чел уже ни во что не верят. Если интересно, спросите у их родственников.
  • Zemych
    Это правильно.
    Кстати, даю лайфхак как заработать миллион. Возьмите камеру, и сходите в 8-ю киевскую горбольницу, это на на Минскоммассиве - там щас люди делают вид, шо умирают от ковида.
    Масочку не надевайте, снимайте селфачи, пол дня там потусуйтесь.
    А через две недели выкладывайте видосик, шо вы весь такой живой-здоровый, и никакого ковида нет, а это спектакль банковских картелей шоб маски продавались.
    И у вас на ютубе сразу мильоны просмотров и хоба - вы миллионер.
  • Меркава
    Сейчас гуляет самый обычный грипп, валит внезапно, резко и надолго. Но люди о нем забыли и бегают больные по городу тесты и КТ делают. Выклянченный в поликлинике ждут больше недели, на КТ очереди, говорят. Поликлинические врачи, получается, самые вменяемые, но им не верят и упорно у себя ищут корону. Часто не находят расстраиваются в полной уверенности, шо это она, а все вокруг тупые. Для них единственное спасение - это КТ, которую до этого они никогда не делали, а порыться в литературе и найти инфу о "матовых стеклах" - не судьба.
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