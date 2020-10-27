За добу на COVID-19 захворіли 298 дітей і 281 медпрацівник, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 6677 осіб, із них 298 дітей і 281 медпрацівник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 6677 осіб, із них 298 дітей і 281 медичний працівник. Госпіталізовано 1022 особи. Зафіксовано 126 летальних випадків. При цьому одужали 2799 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 355 601 особа, з них 20 843 дитини, а також 21 812 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже на 22-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 43,7 млн ​​заражених і 1,1 млн жертв