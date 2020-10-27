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Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто

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Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто
Фото: vybory.rbc.ua
Результати "опитування Зеленського" не є репрезентативними для населення України і не можуть бути використані для прийняття рішень.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.

"5 запитань Президента - що це було?

Зараз нарешті зрозуміла методологія цього опитування і можна зробити більш обгрунтовані висновки про те, що це було. Фактично, це непрофесійно проведений екзит-пол (в багатьох країнах під час екзит-полів ставлять не тільки запитання про вибір, але й 30-50 інших запитань). Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня пояснив, що вони і не претендують на те, що це соціологічне дослідження, хоча сказав, що проводила його компанія "Зе медіа", яку він чомусь назвав соціологічною: "Вони погодилися організувати це опитування - воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася".

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Результати цього опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (бо опитати планували лише тих, хто приймає учать у виборах), але воно не є репрезентативним і для тих 37% населення, які прийняли участь у виборах. Звичайний екзит-пол проводиться нейтральною організацію, і соціологи намагають опитати всіх, хто потрапив до вибірки, щоб забезпечити рівну ймовірність кожного потрапити до опитування . А опитування Зеленського було персонізованим опитуванням Президента і його політичної сили, тому участь його прихильників була суттєво вищою, ніж прихильників інших партій (наприклад, 67% прихильників "Слуги народу" і 27% прихильників ЄС). До того ж. фактично, опитували добровольців, тих, хто висловив бажання приймати участь, що підсилило ефект самовідбору. Проблема не в тому, що опитали лише приблизно 17% виборців України (на мій погляд, достатньо було б опитати 0,1%, тобто опитали в 170 разів більше, ніж треба), а в тому, що неможливо сказати, як думка опитаних відображає думку населення України. Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обгрунтувати якесь рішення. Ви не можете сказати, наприклад, що населення України підтримує скорочення кількості депутатів, бо, можливо, 83% тих, кого не опитували, мають іншу точку зору.

Інша справа, що якщо б ми провели нормальне опитування репрезентативне для населення України, то, гадаю, результати не дуже відрізнялися би від результатів проведеного опитування. Це тому, що це популістичні запитання, за якими варіація відповідей дуже невелика і тому навіть жахливо проведене опитування дає більш-менш нормальний результат. Наприклад, якщо задавати запитання, "Скільки у Вас рук?", то 99,9% відповість, що дві, навіть за нерепрезенативних опитувань. Але щоб дізнатися, наскільки опитування Президента відображає думку населення України, треба провести нормальне опитування на 2000 респондентів - і його дійсно можна використати для прийняття рішень. А от як використати результати опитування Президента поки ще не зміг придумати. Маю підозру, що ніяк.

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Хочу ще додати, що мені подобається ідея Президента проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде проводитися такими аматорськими методами", - розповів Паніотто.

Результати опитування Зеленського не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто 01
Результати опитування Зеленського не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто 02

Топ коментарі

  • Привет
    Этот говно опрос был организован с единственной целью....агитация на выборах....
    Ни ослу...ни кому то из зеленого стада его результ и нах не нужен...
  • Маркиз
    А помнишь, Володя, как все начиналось?
    Помнишь депутата Яременко - твоего мажора по Киеву?
    Помнишь его знаменитый "АНАЛ - ТАБУ"? Ты долго делал вид, что ничего страшного не произошло, а потом - и вовсе забил.
    Тот раз был первый, но не единственный раз, когда ты забил.
    А Велюр! Володя, ты помнишь "Велюр"?
    Твои депутаты там харчевались во время тотального карантина. Ты тогда молчал, а твои орлы ссали кивелянам в глаза и говорили, что "это был коронавирусный штаб".
    Ой, Володя. Дорогой мой Володя!
    А помнишь, все ждали, что ты своего киевского мажора Тищенко после Велюра тут же выгонишь. Выгонишь так, что все ахнут от крутости твоего характера. А он, наоборот, усилился и начал массовую мэрскую кампанию.
    Потом, Володя, пошли все эти зашкварные видео, где твой друг Ермак встречается с киевскими решаловами и строительными лоббистами. Мы смотрели и ох*евали, а ты молчал и заводил дела на Лероса - вместо дел на твоё самое ближайшее окружение.
    А потом, Володенька, был еще один Киевский мажор - Юрченко. И взятка. И браслет. Напомни мне, Володя, он же тоже вроде, до сих пор депутат СН. Ведь правда?!
    Володька!
    Ты, простой парень на велосипеде, пришедший менять Украину для таких же простых людей как сам - жил в самом дорогом и у*бищном доме на Грушевського, ездил в кавалькаде лимузинов, а потом и вовсе забил на приличия и тихо переехал в самую элитную резиденцию Конча-Заспы.
    Ты, Володенька, что, и правда думал ссать и срать в глаза киевлян, и выиграть здесь потом выборы?!
    Вот так мы с тобой Володька прошли этот год, и дошли до 7%.
    Год назад, киевляне отдали тебе весь Киев, и дали тебе шанс - но ты нас нае*ал.
    Вчера они дали тебе по морде - смачно так дали, с размаха.
    Я горжусь, что я живу в Киеве. Киевляне умные. Киевляне демократичные.Киевляне проевропейские.
    Киевляне ошиблись, и сами эту ошибку исправили.
    ...Еще кое-что.
    Не вздумай, Володька, забить на наш выбор Мэра Киева, и поставить кого-то из своих лузеров на главу КМДА.
    Помни: за плечами киевлян - две домашние революции и один беглый президент.
    Лучше иди паси гусей в Кривой Рог.
    А.Давиденко
  • Сергей Якимец f3ff978b
    нам всЁ пытаются всунуть кацапскую модель поведения власти и покорное принятие этого народом, и настаивают на том - что все по Закону!
    Нет, паренЁк, не законно! Нигде и никуда они этот "опрос" не прыдкнут, разве что в сортир...обосрались они с этим "опросом" по полной...еще и Верховный Суд законтачился в лице некоторых господ (судей)!
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