Повідомлено про підозру голові фейкової дільничної виборчої комісії на Сумщині, - Нацполіція

У селі Соснівка Конотопського району 25 жовтня була організована і працювала самостійно створена незаконна виборча дільниця. Працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють організаторів ділянки-"двійника" та інші обставини цієї справи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Як встановили слідчі, частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їхнього села до Поповської об'єднаної територіальної громади і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів і голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщення під ділянку надав місцевий підприємець. Як реквізити "фейкової" ділянки організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної ділянки, в той час як справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору.

26 жовтня працівники слідчого управління ГУНП у Сумській області за погодженням із прокуратурою Сумської області голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває.

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