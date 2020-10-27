Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко

Андрій Портнов ігнорує засідання Окружного адмінсуду Києва за позовом прокурора Олександра Божка до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури в Київській області щодо погроз Портнова на адресу прокурора.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте як Портнов обіцяв ви*бати в тупий собачий рот прокурора Божка.

Але його це не злякало. Навпаки - він робить усе, щоб Портнов відповів за свої збочені фантазії.

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Божко подав скаргу на Портнова як адвоката за все ці прекрасні смс і полюції в телеграмі. Але КДКА відмовилася відкрити провадження, тому що немає доказів, що це телеграм Портнова.

Сьогодні Окружний адмінсуд м.Києва розглядав скаргу Божка на рішення КДКА. Суд залучив і Портнова. Але ніхто не прийшов. А Портнов взагалі мовчить і навіть відзиву не дав. Це у нього така геніальна стратегія - морозитись. Типу це не він і немає доказів, що телеграм його.

Насправді доказів більш ніж достатньо. Усі подані до суду. Звісно, ми не чекаємо від вовчого суду справедливого рішення. Але ми пройдемо цю дорогу.

Наступне засідання 19.11.

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До речі, Портнов обіцяв звільнити Божка. Звільнив - тепер простий прокурор є першим заступником прокурора Тернопільської області. І його історія є гарним прикладом, що захист честі та протидія явним негідникам винагороджується", - розповів Маселко.





Раніше розповідалося, що троє працівників Генеральної прокуратури отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, неодноразово такі повідомлення надходили прокурору Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Розслідування щодо погроз від Андрія Портнова співробітнику Генеральної прокуратури (тепер Офіс Генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку розпочали в Державному бюро розслідувань на початку квітня 2019 року. Згодом кримінальне провадження передали до Служби безпеки України.

Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав погрози від ексчиновника.

Після цього прокурору не раз писали з номера колишнього посадовця. Зокрема, 27 березня Андрій Портнов надіслав повідомлення, де "порадив" прокурору "збиратися у в’язницю". Востаннє Божко отримав погрози 30 березня цього року.

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Зазначимо, що відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору й Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Після отримання нових погроз Олександр Божко знову звернувся до комісії, та адвокати відмовилися навіть відкривати провадження. Зараз таке їхнє рішення прокурор намагається оскаржити в Окружному адмінсуді Києва.

У квітні поточного року Божко також звертався до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що цю підозру не оголосили, а справу — закрили. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підставою для закриття провадження стала експертиза.

Окрім Божка, схожі погрози були адресовані й у бік колишнього співробітника слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ та його екскерівника Сергія Горбатюка. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Віктора Януковича.

Андрій Портнов, нагадаємо, повернувся в Україну навесні цього року. Ексчиновник відразу розпочав "юридичну війну" з попереднім президентом Петром Порошенком, відправивши з десяток заяв щодо нього до Державного бюро розслідування. Також у серпні Портнов виграв позов проти України про відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації — за завдану шкоду його репутації.