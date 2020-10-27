COVID-19: Чехія вводить нічну комендантську годину
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пишуть Novinky.
Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок із собакою в межах 500 метрів від будинку.
Магазини повинні будуть закритися о 20:00 із середи, а по неділях усі місця роздрібного продажу будуть повністю заборонені. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі із собою.
"Ми не бачимо того зниження, яке ми очікували в ці дні. Ми повинні вжити подальших заходів, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать скорочення кількості інфікованих", - сказав міністр охорони здоров'я Роман Примула після засідання уряду.
Кабінет міністрів також хоче почати комплексне тестування в будинках для людей похилого віку.
Поки що кабінет міністрів відхилив спочатку розглянутий варіант посилення правил пересування людей протягом дня. Усі зазначені заходи будуть діяти до 3 листопада.
Нагадаємо, добова кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч.