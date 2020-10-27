"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос
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Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "СН".
Про це повідомив виключений із СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" в Києві опинилася на шостому місці, з результатом трохи більш як 7%, а майже 70% киян навіть не прийшли на вибори, що показало повне розчарування і відсутність надії на зміни.
Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.
Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "Слуги народу".
Просто факти.
Реванш різних чортів запишіть туди ж, вони ж не в тюрмі сидять, а на державних потоках і в блакитних екранах", - розповів нардеп.