Новини • Місцеві вибори-2020

"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос

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"Слуга народу" на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, "СН" навіть не подолала б прохідний бар'єр, - Лерос
Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "СН".

Про це повідомив виключений із СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" в Києві опинилася на шостому місці, з результатом трохи більш як 7%, а майже 70% киян навіть не прийшли на вибори, що показало повне розчарування і відсутність надії на зміни.

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Якби явка була 50%, партія "Слуга народу" в Києві навіть не подолала б прохідний бар'єр.

Рік тому у "Слуги народу" був рейтинг у Києві 40%, перше місце в столиці, а на всіх мажоритарних округах перемогли кандидати від "Слуги народу".

Просто факти.

Реванш різних чортів запишіть туди ж, вони ж не в тюрмі сидять, а на державних потоках і в блакитних екранах", - розповів нардеп.

Слуга народу на виборах до Київради на шостому місці з 7%. Якби явка була 50%, СН навіть не подолала б прохідний барєр, - Лерос 01

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Топ коментарі

  • Oljik
    Пізнавши зелених пройдисвітів, розумієш, що Ляшко не такий вже й пі...ас.
  • саша паламарчук
    СН абнулілась "Слуга народа" на выборах в Киевсовет оказалась на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 5976
  • Підлога Маккартні
    Нада пперещитать голоса на довыборах. Должен Ляшко - победить, без него скучно. Тем более не может тот слуга урода с таким рейтингом стоко голосов получить. Что-то там не чисто "Слуга народа" на выборах в Киевсовет на шестом месте с 7%. Если бы явка была 50% "СН" даже не преодолела бы проходной барьер, - Лерос - Цензор.НЕТ 6529
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