Навчальні заклади Івано-Франківська, що розташований у "червоній зоні", із середи працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Навчальні заклади міста Івано-Франківськ, що розташоване в "червоній" зоні, з 28 жовтня працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомила Івано-Франківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальні заклади працюють із завтрашнього дня (28 жовтня) в звичайному режимі. На карантині залишається ДОУ №29 "Кобзарик" (до 5 листопада), садок у селі Підпечери (до 6 листопада). На дистанційному - ліцей №24 (до 2 листопада ) та Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр (поки місто в "червоній" зоні")", - сказано в повідомленні міськради.

Як повідомлялося, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні встановила нове епідемічне зонування в Україні з 26 жовтня. Місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області віднесені до "червоної" зони.

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