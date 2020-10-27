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Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини

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Кабмін передав 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини
Уряд передав на розвиток доріг Львівської області 61,55 млн гривень з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня.

Загалом у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, Уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Із 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська на сторінці в мережі Facebook зазначила: "Досвід застосування асфальтобетонної суміші для лікування ковіду підтвердив її ефективність у боротьбі з важкими хворобами. Розпорядженням Кабінету Міністрів України … частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я за програмою 2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", передано Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою".

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Топ коментарі

  • Привет
    За нецелевой использование бюджетных средств...кто то из зеленого стада реально сядет...и это время уже не за горами....
  • Підлога Маккартні
    Дороги важнее здоровья граждан, ведь где тогда будут ездить кортежи зеленского, если не будет дорог!!! Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 8567 Кабмин передал около 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины - Цензор.НЕТ 4565
  • Роман с камнем
    Кабмін передав майже 62 млн грн із програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини - Цензор.НЕТ 1355
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