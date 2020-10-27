За добу COVID-19 виявили у 347 співробітників МВС, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Сьогодні, 27 жовтня, зареєстровано 347 правоохоронців, які за добу захворіли на COVID-19, один - помер від ускладнень хвороби.